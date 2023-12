O tenista espanhol Carlos Alcaraz está na Arábia Saudita para disputar, esta quarta-feira, um encontro frente ao sérvio Novak Djokovic e, na véspera do encontro, falou do pouco conhecimento que tem da capital saudita, Riade, por causa de… Aymeric Laporte e Cristiano Ronaldo, futebolistas do Al Nassr.

«Não conheço muito de Riade, mas é um lugar que eu quero ver, como é a cidade e tudo. Tudo que eu conheço é a equipa de futebol é o Al Nassr (risos), é o que eu conheço, porque, por exemplo, o Laporte e o Ronaldo jogam lá. Conheço um pouco de Riade por causa da equipa, mas gostava de conhecer outras coisas também», afirmou, em declarações ao canal Al Ekhbariya TV.

Questionado sobre se segue o Al Nassr, Alcaraz concluiu com esta resposta. «Não sigo muito, mas se o Cristiano está lá, eu vou acompanhar sempre que ele estiver», rematou.

Alcaraz defronta Djokovic para a Riyadh Season Cup 2023, torneio de exibição entre os dois primeiros do ranking mundial ATP. O encontro está agendado para as 16h15.