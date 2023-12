Cristiano Ronaldo, Otávio, Talisca e companhia treinaram esta segunda-feira, dia de Natal, antes de viajarem para Jeddah onde vão defrontar o Al Ittihad.

O internacional português até está habitado a treinar na quadra natalícia, pelos tempos que passou na Premier League, ao serviço do Manchester United, na preparação para a jornada do Boxing Day, mas foi, com certeza, diferente, treinar agora neste feriado sob as temperaturas elevadas na Arábia Saudita.

Depois do treino matinal, a equipa de Luís Castro deslocou-se para o aeroporto, para viajar até Jeddah, onde esta terça-feira vai defrontar a antiga equipa de Nuno Espírito Santo, o Al Ittihad, em jogo da 18.ª jornada da liga saudita.

As imagens do treino: