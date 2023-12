Jorge Jesus vive um ótimo momento na Arábia Saudita. O treinador português chegou às 17 vitórias consecutivas no comando do Al Hilal e, após bater o Al Taawon, foi muito saudado pelos adeptos.

A caminho do túnel para os balneários, Jesus respondeu à euforia dos adeptos do Al Hilal e enviou beijos para as bancadas, além de aplausos.

Ora veja: