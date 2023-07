Terceiro jogo, terceira vitória. O Al Hilal venceu, esta sexta-feira, os austríacos do Wolfsberger por 2-1, num jogo de pré-temporada.



O segundo golo da equipa de Jorge Jesus foi assinado pelo internacional português Rúben Neves. O médio surgiu na área e encostou um cruzamento da direita, não dando hipóteses ao guarda-redes contrário.



Este foi o terceiro triunfo do conjunto saudita no estágio que realiza na Áustria depois da goleada frente ao SC Lanskron e da vitória diante do Gorica.



Veja o golo de Rúben Neves: