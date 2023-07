O Al Hilal já divulgou a extensa equipa técnica de Jorge Jesus, que vai contar com nove elementos portugueses.

No regresso à Arábia Saudita, o técnico de 68 anos vai ser acompanhado pelos adjuntos João de Deus e Tiago Oliveira, o preparador físico Márcio Sampaio, Nuno Romano (técnico de força e condicionamento), Carlos Bruno (técnico de ginásio), o treinador de guarda-redes Vítor Pereira, os analistas Gil Henriques e Rodrigo Araújo e ainda José Ribeiro, o diretor de operações.

Os sauditas Mohammad Al Shalhoub (adjunto) e Abdulaziz Al Dawsari (especialista de GPS) completam a equipa que vai trabalhar diariamente com Jesus.

Get to know the technical staff of Asia’s Leader #AlHilal 💙 pic.twitter.com/XYWeiWgeta