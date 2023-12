O Sepahan, comandado por José Morais, subiu ao primeiro lugar do campeonato do Irão, depois de a Federação do país ter anulado a decisão que levou à retirada de quatro pontos por alegada infração do fair-play financeiro.

«Uma Liga só poderá ser justa quando houver igualdade entre todos os clubes. Não consigo entender algumas coisas. Soubemos na véspera [do jogo de quinta-feira, frente ao Gol Gohar], quando já estávamos em viagem, que nos tinham devolvido os quatro pontos, mas estaríamos impedidos de utilizar seis jogadores até serem alterados os seus contratos. Já tínhamos três jogadores castigados, depois de um jogo com seis amarelos e três vermelhos. E agora fizeram-nos isto. Sou treinador de futebol e o que quero é ganhar ou perder, mas em campo», disse o treinador português em declarações à sua assessoria de imprensa.

O Sepahan lidera o campeonato com 31 pontos, seguido de Esteghlal Tehran e o Persepolis, ambos com 29.

José Morais também projetou o duelo com o Al Hilal, de Jorge Jesus, nos oitavos de final da Liga dos Campeões Asiáticos.

«O Al-Hilal é uma equipa muito boa, tem um plantel com jogadores de muita qualidade e tem um treinador que é dos melhores e com mais títulos em Portugal. É um clube que tenho no coração e onde já fui campeão. É uma eliminatória emocionalmente interessante. Defrontar grandes equipas é uma experiência importante. São muito bem-vindos», concluiu.