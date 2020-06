O antigo árbitro espanhol Eduardo Iturralde González recordou um episódio curioso com José Mourinho num clássico entre Barcelona e Real Madrid, em 2010, quando o português era treinador dos merengues.

Antes do jogo, o primeiro clássico de José Mourinho no Camp Nou, entre Barcelona e Real Madrid, o técnico português disse que com Iturralde o Barcelona se saía sempre bem. No final do encontro, o árbitro foi visto a agarrar o pescoço do treinador e a dizer-lhe algo ao ouvido.

«Se és incendiário tens de ser sempre incendiário e não estar 90 minutos sentado, se és um galo tens de ser sempre um galo», contou Iturralde González à Cadena Ser.

«No final do jogo [que o Real Madrid perdeu por 5-0], ele veio dizer-me ‘muito bem, Iturralde’. E eu, pego-lhe no pescoço e respondo-lhe: ‘Acho que te equivocaste, aqui há um galo e não és tu, sou eu’», recordou.

O antigo árbitro esclareceu, contudo: «Tinha uma relação muito boa com Mourinho, porque ele montava um circo e eu já sabia que tinha de fazer a diferença. Guardiola era muito mais difícil, mas para qualquer outro árbitro, porque ele protestava muito. Quando se tratava de protestar, era muito mais fácil controlar Mourinho do que outros.»