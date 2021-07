José Mourinho chegou, esta sexta-feira a Itália, para começar a trabalhar na Roma. O técnico português explicou o que o convenceu a aceitar o convite do clube da capital italiana.



«Senti que isto não é o projeto do Mourinho, do Tiago Pinto ou dos Friedkin [donos], mas sim um projeto da Roma. É claro que eu tenho conhecimento dos factos, na última época ficámos a 29 pontos do primeiro lugar e a 16 do quarto. Como sabem durante a minha carreira trabalhei com clubes em situações semelhantes ou seja, com donos estrangeiros. O que me impressionou no Mr. Friedkin e o seu filho foi que falaram sempre sobre os adeptos da Roma. Não falaram deles próprios nem dos seus projetos, mas dos adeptos. (...) Assinei um contrato de três anos e este é um projeto duradouro. Espero, claro, que o sucesso chegue enquanto eu cá estiver», começou por dizer, aos meios do clube.



O «Special One» apontou as primeiras tarefas que terá de fazer como técnico dos giallorossi.

«Queremos fazer uma Roma de sucesso, mas um futuro de sucesso, não um momento isolado de sucesso. Queremos fazer algo sustentável. Queremos começar a organizar o clube em todas as áreas relacionadas com a equipa de futebol. Claro que um clube é muito mais do que uma equipa de futebol, é muito mais do que os resultados de uma equipa de futebol. Queremos fazer algo muito, muito grande. Mas tem que ser passo a passo. E a começar por todas as estruturas em torno da equipa de futebol: não só as infraestruturas mas também as estruturas humanas. E, como dizem os donos, essa é uma forma de deixar um legado para o clube. Fazendo isso pelo futuro, pelo clube, pelos adeptos», esclareceu.



Mourinho defendeu que é um treinador melhor do que aquele que chegou a Milão há mais de uma década.



«Estou muito melhor agora. Desde que saí de Itália fui para o Real Madrid, que foi uma experiência incrível, e alcancei o meu sonho de vencer em Itália, Inglaterra e Espanha. Depois voltei para a Inglaterra, que é a base de minha família, e para onde eu queria voltar. Tenho até a experiência de levar uma equipa à final e não jogar a final, o que é algo que eu pensei que nunca aconteceria na minha carreira. E aconteceu [com Tottenham]. Com tantas experiências, e aprendendo nos bons e nos maus momentos, estou mais preparado do que antes. É o tipo de trabalho em que só podes melhorar até ao dia em que perdes a motivação. Acho que é a única coisa que pode fazer um treinador de futebol decidir parar, ou parar de aprender. Não é o meu caso, muito longe disso, continuo a aprender a cada dia e acho que estou melhor», argumentou.



O técnico português admitiu ainda que espera receber alguns «presentes» para a temporada 2021/22.



«Espero receber alguns presentes, ficaria bastante satisfeito e seria uma excelente ajuda para mim. Estou ansioso por conhecer os jogadores, que só vão chegar à pré-época a conta-gotas», confessou.



Mourinho vai cumprir cinco dias de quarentena em Trigoria, no centro de treinos da Roma.