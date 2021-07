Depois de um período de férias em Portugal, José Mourinho está prestes a viajar para Itália.



Segunda a imprensa italiana, o novo treinador da Roma tem chegada prevista à capital italiana no início da tarde de sexta-feira. De resto, o «Special One» já se despediu de Setúbal, terra de onde é natural.

«Adeus, Setúbal», escreveu Mourinho no Instagram, ao lado de uma foto na Serra Arrábida, a olhar para a magnífica paisagem da Reserva Natural do Estuário do Tejo, com as suas cores fantásticas e que atraem muita gente às praia da costa da Arrábida e de Tróia.