Ao vencer o Hellas Verona este domingo, a Roma voltou aos triunfos e está agora no terceiro lugar do campeonato italiano, em igualdade pontual com o Milan, mas nem por isso José Mourinho estava feliz após o encontro.

O treinador português criticou alguns adeptos que estavam presentes no Olímpico e deixou recados aos jornalistas.

«Lamento que as pessoas não dêem o crédito que os jogadores merecem pelo trabalho que estamos a fazer em circunstâncias muito difíceis que as pessoas não entendem ou não querem entender», começou por dizer o técnico luso na flash interview à DAZN.

«No final da época terei muito a dizer. Em ano e meio não dei uma entrevista, só falo depois dos jogos e em conferências porque sou forçado a isso», prosseguiu.

«Vocês [jornalistas] não ajudam, todos os outros são fenomenais enquanto nós ganhamos apenas porque tivemos sorte. Não preciso de palavras bonitas, os jogadores sim», acrescentou.

Mourinho criticou ainda a forma como o estádio tratou o lateral-direito Edoardo Bove.

«Se estiver lotado como com o Bodo, o estádio ganha por si só, mas hoje [domingo] houve vaias quando um menino errou algumas bolas. As pessoas não entendem. Quando as pessoas olham para o nosso lateral-direito, hoje não temos o Cafu nem o Maicon. Deve-se dar crédito a este menino, se for um adepto da Roma, vou carregá-lo nos meus braços. Ele é mais adepto do que eles, ama a Roma mais do que eles», atirou.