José Mourinho vai completar, este domingo, o milésimo jogo da carreira. Depois de o próprio português já ter antecipado o momento especial que vai viver no jogo da Roma frente ao Sassuolo, agora foi a vez de Sir Alex Ferguson enaltecer o percurso do colega.



«Alcançar esta marca como treinador é uma conquista notável para o Mourinho, especialmente ao se destacar e ganhar títulos em quatro ligas europeias e, claro, ganhar dois troféus da Liga dos Campeões ao longo do caminho. As conquistas dele garantirão que ele seja sempre reconhecido como um dos grandes treinadores», disse, o histórico treinador escocês ao site Associação de Treinadores da Liga Inglesa.



O «Special One» passou por Benfica, União de Leiria, FC Porto, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Chelsea, em duas ocasiões, e Roma até atingir as 1000 partidas oficiais.