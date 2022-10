Castigado devido à expulsão na última jornada, José Mourinho falhou o regresso ao Giuseppe Meazza, mas mostrou como viveu as emoções do triunfo da Roma sobre o Inter de Milão, por 2-1.

No final da partida, o special one partilhou na rede social Instagram alguns vídeos dos momentos que captou durante o jogo. O técnico português filmou-se descalço e de pernas esticadas a assistir à partida através de uma televisão do autocarro, enquanto estava sentado confortavelmente, mas aborrecido.

Contudo, após o apito final, celebrou de forma eufórica.

Ora veja: