José Mourinho voltou a ser feliz em Milão neste sábado.

No regresso ao Giuseppe Meazza, o treinador português viu a sua Roma dar a volta ao Inter Milão, vencendo por 2-1, um resultado que lhe permite subir ao quarto lugar da Serie A, ainda que à condição.

Mas foi a equipa da casa a começar melhor, com Dimarco a abrir o marcador aos 30m, já depois de o VAR ter anulado um golo a Dzeko. No lance do golo, fica a ideia de que Rui Patrício poderia ter feito melhor.

O empate, porém, chegou ainda antes do intervalo. Após belo cruzamento de Spinazzola, Dybala rematou de primeira de pé esquerdo para o 1-1.

A má notícia para Mourinho surgiu no início da segunda parte, com a saída por lesão de Dybala, mas pouco depois, o técnico português viu a equipa consumar a reviravolta.

Pellegrini bateu um livre lateral para a área e Smalling foi às alturas cabecear para o golo da vitória.

Este resultado deixa a Roma em lugar de Liga dos Campeões, no quarto lugar, 16 pontos, mais dois do que Milan e Lazio que têm menos um jogo, e a quatro do líder Nápoles.