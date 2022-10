O Liverpool empatou em casa a três golos com o Brighton & Hove Albion, num jogo que foi a síntese daquilo que tem sido a época da equipa de Jürgen Klopp: recheada de sobressaltos.

Com o português Fábio Carvalho a titular e a completar o ataque juntamente com Mohamed Salah e Roberto Firmino, os reds já perdiam por 2-0 antes dos 20 minutos, com o belga Leandro Trossard a bisar com golos aos 4 e aos 18 minutos.

Altamente permeável defensivamente, mas com pouco ou nada a perder o Liverpool atirou-se para a frente e pouco depois da meia-hora de jogo Salah assistiu Firmino com um passe sublime para o primeiro da equipa da casa. O golo foi inicialmente invalidado por fora de jogo do internacional egípcio, mas o VAR corrigiu a decisão da equipa de arbitragem.

O ex-FC Porto Luis Díaz, que começou o jogo no banco, entrou para o lugar de Fábio Carvalho logo após o intervalo e desequilibrou no início da segunda parte ao servir para o bis de Firmino.

Aos 63 minutos, os reds chegaram à reviravolta num lance fortuito que terminou com um autogolo de Webster.

Nesse momento parecia que a montanha estava escalada pelo Liverpool e que a partir daí o resto da tarde seria tranquilo, mas pouco tempo depois tornou-se visível que não seria bem (ou nada) assim.

Bem organizado pelo italiano Roberto De Zerbi, o Brighton voltou a tomar conta do jogo e somou ocasiões de golo até ser justamente recompensado aos 83 minutos. Adivinhe! Trossard, pois claro. Um, dois, três, este último após um corte falhado de um irreconhecível Van Dijk.

Por essa altura, Firmino já tinha deixado o jogo (rendido aos 75 minutos por Jota) e Klopp só chamou o ex-Benfica Darwin ao jogo a um minuto dos 90.

No final, empate a três em Anfield e o Liverpool cada vez mais atrasado na luta pelo título: soma 10 pontos, menos 11 (e menos um jogo) do que o líder Arsenal e menos quatro do que o Brighton, que segue no top-5.