O futebolista português Josué foi decisivo, na noite de quarta-feira, no apuramento do Legia Varsóvia para os quartos de final da Taça da Polónia, com um golo, uma assistência e o penálti decisivo no desempate ante o Lechia Gdansk.

A equipa do Lechia, a jogar em casa, foi para o intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Durmus, aos 42 minutos. Na segunda parte, Josué fez o 1-1 de penálti aos 52 minutos, num resultado que se manteve até ao final do tempo regulamentar.

No prolongamento, Zwolinski devolveu a vantagem ao Lechia (93m), mas Josué apareceu de novo ao minuto 117, para assistir para o 2-2 apontado por Rose.

O jogo foi para o desempate por penáltis e Josué bateu com êxito o quinto e último penálti do Legia, que venceu da marca dos onze metros (2-4), tendo apenas falhado um pontapé, para dois do Lechia, equipa pela qual jogou o português Flávio Paixão.

O golo de penálti, a assistência e o penálti decisivo de Josué no desempate: