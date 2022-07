Nova época, velhos hábitos.

Depois de ter brilhado em 2021/22 ao serviço do Celtic, o português Jota voltou a causar estragos, desta feita no triunfo na primeira jornada do campeonato escocês, diante do Aberdeen (2-0).

Stephen Welsh colocou a equipa da casa em vantagem logo aos três minutos e o extremo contratado em definitivo neste defeso ao Benfica também inscreveu o seu nome na lista de marcadores, ao fazer o 2-0 (75m). Jota recebeu orientado no corredor central, ultrapassou um adversário e rematou em força, com a bola a acabar no ângulo da baliza.

O golo de Jota: