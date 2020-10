Sem clube desde que terminou o contrato que o ligava aos russos do Krasnodar, Manuel Fernandes está de regresso à Turquia.

O médio internacional português comprometeu-se por duas temporadas com os turcos do Kayserispor, sabe o Maisfutebol.

Manuel Fernandes estava há há seis anos na Rússia, onde alinhou por cinco temporadas no Lokomotiv Moscovo e uma, a última, no Krasnodar.

Aos 34 anos está de volta à Liga turca, onde representou o Besiktas entre 2011 e 2014.

Durante este defeso, o Belenenses foi uma das equipas que tentou o regresso de Manuel Fernandes ao futebol português. «Estou a analisar tranquilamente as propostas que me vão chegando. No entanto, a regressar a Portugal só faria sentido se fosse para um clube com projeto europeu», disse na altura o futebolista ao nosso jornal.