Rafael Leão foi suplente utilizado na vitória do AC Milan e saiu do banco para marcar em apenas quatro minutos, selando o resultado final na deslocação ao reduto do Lecce (1-4), em encontro referente à 27.ª jornada da Serie A de Itália.



O avançado português entrou em campo ao minuto 68 e, pouco depois, surgiu na pequena área para finalizar de cabeça e festejar o quarto golo do Milan. Samuel Castillejo, Giacomo Bonaventura e Ante Rebic marcaram os outros tentos da equipa visitante, com Marco Mancosu a reduzir para o Lecce.