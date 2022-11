Jota, avançado português dos escoceses do Celtic, não escondeu a sua enorme alegria por ter marcado um golo ao Real Madrid na Liga dos Campeões, mesmo depois do adversário já ter marcado cinco, considerando mesmo que foi um dos «melhores momentos» da sua vida.

«É um sonho de menino, cresci a ver os jogos todos da liga espanhola, a ver os clássicos do Barcelona contra o Real Madrid. Hoje ter a oportunidade de marcar um golo com a minha família no estádio é simplesmente um dos melhores momentos da minha vida, senão mesmo o melhor. Agora tenho de continuar a trabalhar e a melhorar o meu jogo», destacou o jogador formado no Benfica em declarações à TNT Sport do Brasil.

Foi o sétimo golo da temporada de Jota, o segundo na Liga dos Campeões, mas o jovem avançado de 23 anos não pensa, para já, em novos voos. «Neste momento penso dia a dia, estou feliz no Celtic, portanto quero focar-me unicamente no Celtic. Acho que estou a construir uma história bonita com eles, sinto o apoio dos adeptos, do treinador, do clube. O melhor mesmo é acordar todos dias e querer ser melhor pessoa e melhor jogador, é nisso que penso todos os dias», destacou.

O Celtic foi afastado da Liga dos Campeões, mas o Benfica, a sua anterior equipa, é a grande sensação da competição, depois de ter vencido o respetivo grupo à frente do Paris Saint-Germain e Juventus. «Onde quer que eles joguem vou tentar apoiar. Fiquei muito feliz por terem conseguido o apuramento. O que ais queria era que o Celtic também conseguisse passar, infelizmente isso não foi possível. Se o Celtic não pode ganhar a Champions, que seja agora o Benfica», atirou ainda.