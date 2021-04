José Fonte tinha explicado, em entrevista ao Maisfutebol, que o presidente do Lille assumia a candidatura ao título se esse fosse um cenário realista a cinco jornadas do fim. Pois bem, a quatro jornadas do fim o Lille lidera a Liga francesa, depois de uma vitória época em Lyon, e por isso o discurso oficial já mudou por completo.

«No balneário só falamos do título. Sabemos que temos a capacidade para lutar com os outros. Estamos em primeiro, a quatro jornadas do fim, mas isto ainda não acabou. Teremos de estar preparados para a luta, pois os próximos jogos vão ser muito difíceis. Toda a gente vai estar sob pressão. O PSG, o Mónaco e nós, pois temos jogadores que não têm experiência nestas situações. A missão dos jogadores mais velhos, como eu, o Benjamin [André] ou o Burak [Yilmaz] é transmitir isso. Temos de ser fortes em todos os jogos», referiu o internacional português.

Nice (casa), Lens (fora), Saint-Étienne (casa) e Angers (fora): são estas as quatro "finais" que restam ao Lille, que conta ainda, para além de José Fonte, com os portugueses Tiago Djaló, Xeka, Renato Sanches e José Bica.

Veja o resumo do Lyon-Lille: