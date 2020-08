O jornal espanhol El Mundo noticiou este sábado que o rei emérito de Espanha Juan Carlos I, cujo paradeiro permanece incerto, pretende exilar-se em Portugal, mais precisamente em Cascais, onde passou parte da infância e juventude durante a ditadura imposta no país vizinho por Francisco Franco.

Luís Figo, que vive em Madrid, não deixou passar a publicação para, através do Twitter, dar as boas-vindas ao membro da família real espanhola e deixar mais uma alfinetada ao Governo espanhol e em particular ao vice-primeiro-ministro Pablo Iglésias. «Bem-vindo, Sua Majestade. Aqui não há coletas [rabos de cavalo]», escreveu o antigo internacional português numa alusão ao look do governante e líder do partido de esquerda Unidas Podemos.

Esta não é a primeira vez que o ex-internacional se atira ao Governo espanhol, que já criticou pelo aumento de impostos às grandes empresas, pelas decisões tomadas durante a pandemia. No final de julho acusou-o ainda de proteger os ocupas.