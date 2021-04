Paul Pogba diz que não sabe o que levou à deterioração do relacionamento que teve com José Mourinho, no Manchester United, e realça as diferenças entre o técnico português e Ole Gunnar Solskjaer, o atual timoneiro dos "red devils".

«A minha relação com o Ole é diferente, ele não iria contra os jogadores», diz o internacional francês em entrevista à Sky Sports.

«O Ole pode não escolher um jogador, mas não o mete de lado como se ele deixasse de existir. É essa a diferença entre Mourinho e Ole», acrescenta.

Pogba diz que chegou a ter uma «grande relação» com o português, mas que isso mudou: «Toda a gente via isso, mas um dia fiquei sem saber o que se passou. Essa foi a situação estranha com Mourinho, e nem consigo explicar o que se passou, pois nem eu sei.»