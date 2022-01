O treinador do Manchester United Ralf Rangnick explicou porque decidiu entregar a braçadeira de capitão a Cristiano Ronaldo na partida diante do Wolves e confessou que esteve dividido entre o internacional português e o guarda-redes De Gea.

«É o jogador mais experiente no total, se contarmos o tempo que jogou no Manchester United, provavelmente o que esteve mais tempo no clube. A escolha era entre ele e o David de Gea, mas como queria um jogador de campo escolhi-o a ele», disse o treinador dos red devils aos microfones da Sky Sports.

Note-se que o internacional português foi o eleito devido à ausência por lesão de Harry Maguire e à presença de Bruno Fernandes no banco de suplentes. Rangnick justificou também porque deixou o médio fora das opções iniciais.

«Deixar o Bruno Fernandes no banco foi difícil. É um dos jogadores mais criativos que temos, mas estivemos bem no jogo com o Burnley [3-1], por isso decidimos manter a mesma confiança nos jogadores.»

Esta é a segunda vez que Ronaldo vai capitanear o Man. United em toda a carreira.