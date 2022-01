Phil Jones volta a ser titular no Manchester United esta segunda-feira, quase dois anos (707 dias) depois de ter feito o último o último jogo pela equipa de Old Trafford, depois de uma série de lesões que o mantiveram afastados dos relvados.

O experiente central, de 29 anos, vai jogar ao lado do francês Varane, em detrimento de Harry Maguire e Eric Bailly, naquele que é o jogo mais português da Premier League, frente ao Wolverhampton de Bruno Lage.

O último jogo de Phil Jones foi a 26 de janeiro de 2020, há 707 dias, numa goleada do Manchester United ao Tranmere, na Taça de Inglaterra, por 6-1. Depois desse jogo, o central inglês teve uma série de lesões que o afastaram dos relvados, com destaque para uma lesão mais longa num dos joelhos.

O jogo que tem início marcado para as 17h30 vai contar com sete portugueses de início e mais quatro nos bancos. Do lado do United, joga apenas Cristiano Ronaldo, com Dalot e Bruno Fernandes em segundo plano.

Do lado dos Wolves, Bruno Lage aposta nos regressos de Nélson Semedo e Francisco Trincão, numa equipa que conta ainda com José Sá, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence. O treinador português tem ainda Bruno Jordão e Fábio Silva como alternativas no banco.

Os onzes oficiais:

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Phil Jones e Shaw; McTominay, Matic, Greenwood e Sancho; Cavani e Cristiano Ronaldo.

Suplentes: Rashford, Lingard, Fred, Bruno Fernandes, Dalot, Henderson, Alex Telles, van de Beek, Elanga.

WOLVERHAMPTON: José Sá; Kilman, Coady, Saiss e Nélson Semedo; Ruben Neves, João Moutinho e Marcal; Trincão, Jimenez e Daniel Podence.

Suplentes: Hoever, Ait Nouri, Bruno Jordão, Fábio Silva, Ruddy, Dendoncker, Traoré, Cundle e Bueno.