O registo de Bruno Fernandes desde que chegou ao Manchester United continuar a impressionar. O internacional português esteve envolvido em 29 golos nos 27 jogos que disputou na Premier League.



O médio dos red devils marcou 17 golos e fez 12 assistências nos encontros disputados na Liga inglesa. De resto, a conta do Man. United refere que está «de queixo caído» com os números de Bruno Fernandes.



Lembre-se que o ex-Sporting bisou na goleada da equipa de Solskjaer ao Leeds United (6-2), no último domingo.