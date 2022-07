O internacional português Manuel Fernandes foi oficializado neste sábado como reforço do Sepahan, do Irão.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o jogador de 36 anos assina um vínculo válido por uma temporada e já integrou o estágio em Kocaeli, perto de Istambul.

Segundo o novo clube, o médio chega a pedido de José Morais, técnico luso que assumiu o comando da equipa recentemente.

Manuel Fernandes, formado no Benfica, prepara-se assim para mais uma experiência no estrangeiro, agora no terceiro classificado do campeonato do Irão, depois de passagens por vários clubes, como o Valencia, o Everton, o Besiktas e o Lokomotiv Moscovo. Na última época, alinhou ao serviço dos gregos do Apollon Smyrnis.