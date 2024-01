Mário Rui foi o português em maior destaque no último fim de semana, de acordo com o ranking elaborado pela SofaScore para o Maisfutebol.

O lateral-esquerdo do Nápoles cumpriu os 90 minutos na receção ao Monza, que terminou com um nulo no marcador.

No pódio, surge ainda Ricardo Pereira, que marcou e assistiu na vitória do Leicester sobre o Huddersfield (4-1). No terceiro lugar, ficou Otávio, que marcou no triunfo do Al Nassr em casa do Al Taawon (4-1).

No top-10 estão também Cristiano Ronaldo, Rúben Neves, Diogo Jota, entre outros jogadores portugueses.