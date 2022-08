Nani foi o mais recente convidado do canal de Youtube «Five», do antigo companheiro do Manchester United, Rio Ferdinand. A conversa desenrolou-se de forma descontraída e, além de lembrar os anos que passou em Old Trafford, o antigo internacional português abordou o atual momento do clube e a situação de Cristiano Ronaldo.

«Não jogamos juntos há muito. Ele já não é um miúdo. Os tempos mudam e as reações e atitudes também podem mudar. Mas, o que vemos, é que ele faz o mesmo. Ele não gosta de perder, reage quando a equipa não está bem, simplesmente são diferentes tempos. Ele está de novo no Manchester United, mas já percorreu um pouco todo o mundo, esteve bem em diferentes equipas, com outros jogadores», começou por dizer.

«Está numa equipa em que os treinadores estão a tentar construir um plantel forte, mas não é fácil, leva o seu tempo. Mas, para o Cristiano, ele não tem tempo a perder, não pode ficar à espera que construam uma equipa ou esperar pela próxima época para estarem melhores. Quer continuar no topo, a marcar golos e ser a figura. É por isso que as reações são normais, todos nós temos reações erradas às vezes», acrescentou.