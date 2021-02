À 22ª jornada da liga grega, o Olympiakos treinado por Pedro Martins perdeu pela primeira vez. E logo na visita à casa do maior rival, o Panathinaikos, agora treinador por um nome bem conhecido em Portugal: Laszlo Boloni, 67 anos, o romeno que levou o Sporting ao título nacional de 2002.



O Pana esteve a vencer por 2-0, com golos de Maurício e Sankhare, ambos de cabeça (7 e 73 minutos) e com José Sá a não ficar bem nas imagens do segundo momento. O Olympiakos reduziu apenas por El Arabi a oito minutos do fim.



Além de José Sá, Pedro Martins deu a titularidade a Rúben Semedo e Tiago Silva. António Xavier, a recuperar de lesão, não jogou no Panathinaikos.



O Olympiakos é primeiro, com mais 14 pontos do que o Aris e mais 16 do que o Panathinaikos.

