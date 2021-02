O Arsenal bateu o Leeds por 4-2, na Premier League, a quarto dias do primeiro duelo com o Benfica, em Roma, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. A equipa de Mikel Arteta entrou forte, com Cédric Soares a titular, chegou a estar a vencer por 4-0, com um hat-trick de Aubameyang, mas depois tremeu, na segunda parte, com os dois golos marcados pela equipa de Marcelo Bielsa, o segundo dos quais assinado pelo ex-benfiquista Hélder Costa.

Numa temporada com mais baixos do que altos, os gunners tiveram uma tarde relativamente tranquila, chegando ao intervalo a vencer por 3-0, com o reforço Odegaard, cedido pelo Real Madrid a jogar nas costas de Aubameyang. O goleador gabonês abriu o marcador, aos 13 minutos, a passe de Granit Xhaka. Já perto do intervalo, aos 41 minutos, o avançado do gabão voltou a marcar, na conversão de uma grande penalidade, a punir uma falta de Meslier sobre Bukayo Saka. Ainda antes do intervalo, Hector Bellerin fez o terceiro, na sequência de um belo passe de Daniel Ceballos.

Uma vantagem que a equipa londrina aumentou logo num dos primeiros lances da segunda parte, com Aubameyang a completar o seu hat-trick, desta vez com a assistência de Emile Smith-Rowe. Uma vantagem que permitiu à equipa da casa levantar o pé e começar a fazer gestão para o jogo com o Benfica.

Foi nesse momento que o Leeds cresceu no jogo e passou a incomodar David Luiz e companhia. Pascal Strujik, a passe de Raphinha, reduziu a diferença, aos 58 minutos, e, apenas onze minutos depois, Hélder Costa também marcou, reduzindo a diferença para apenas dois golos.

Ainda faltavam mais de vinte minutos para o final, os gunners davam fortes sinais de nervosismo, mas conseguiram por reassumir o controlo do jogo e gerir a vantagem nos instantes finais. O jogo acabou com um Aubameyang, sorridente, a guardar a bola do jogo para a levar para casa.

veja os seis golos deste jogo: