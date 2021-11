A tecnologia é uma aliada da evolução do futebol, e Pedro Martins, treinador português do Olympiakos, conta com isso para melhorar a forma como desempenha as suas tarefas.

Há muito que se tornou comum ter elementos da equipa técnica a ver e a gravar o jogo de uma posição superior, na bancada, mas agora começam a surgir treinadores que, mesmo a partir do banco, querem ter essa perspetiva do jogo.

Pedro Martins, que procura estar sempre na vanguarda da aplicação da tecnologia ao futebol, já não prescinde desta ferramenta. E não fica "apenas" à espera que os adjuntos observem as imagens e transmitam o feedback: o técnico português vai conciliando as indicações que dá, na área técnica, com momentos em que também observa o comportamento da equipa através das imagens que recebe no monitor colocado no banco.

Estas ferramentas permitem também selecionar imagens do jogo para mostrar aos jogadores, não só à posteriori, mas também no intervalo, por exemplo.

Veja o vídeo associado ao artigo.