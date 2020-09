André Silva e Lucas João lideram a equipa ideal da jornada dos portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado para o Maisfutebol pelo Sofa Score, com base na pontuação estatística atribuída nos jogos do fim de semana.



O internacional português do Eintracht Frankfurt anotou um golo na vitória frente ao TSV 1860 Munique, a contar para a Taça de Portugal. Por sua vez, o avançado do Reading fez um dos dois golos no triunfo em casa do Derby County. Os dois receberam uma nota de 8.7.



Pedro Santos é o terceiro jogador com melhor pontuação (8.4), logo atrás de Bruno Wilson (Tenerife) e de José Fonte (Lille).



O onze da jornada de portugueses a jogar no estrangeiro: