O Palmeiras venceu esta quinta-feira no terreno do São Paulo, por 1-0, num encontro em atraso da quarta jornada do paulista.

A formação orientada por Abel Ferreira chegou cedo à vantagem, com Rony a marcar o único golo da partida aos 10 minutos. A equipa da casa ainda ficou reduzida a dez jogadores, após a expulsão de Rafinha aos 81 minutos.

Este foi um triunfo importante para Abel Ferreira, que garante a qualificação para a próxima ronda do paulista e continua invicto, na liderança do grupo C, com 23 pontos. Pelo estadual, o Verdão não vencia no Morumbi desde 1997 e o técnico português conquistou a primeira vitória sobre Rogério Ceni.

