Rúben Semedo, central português do Olympiakos está infetado com covid-19. A notícia foi avançada pela imprensa grega e confirmada pelo Maisfutebol.

O jogador de 26 anos está a cumprir isolamento e já não está, portanto, à disposição do técnico Pedro Martins, que prepara um jogo de caractér particular com o PAS Giannina, marcado para domingo.

Ao Maisfutebol, fonte oficial do Olympiakos explicou que o jogador realizou o teste na quarta-feira, tendo sido informado do resultado positivo no dia seguinte. Acrescentou ainda que Rúben Semedo não esteve em contacto com nenhum colega, uma vez que não esteve presente no início dos trabalhos (na passada terça-feira) devido a um problema com o voo de ligação para Atenas.

Semedo encontra-se «bem».