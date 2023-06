O lateral-esquerdo português Pedro Rebocho, que terminou contrato com o Lech Poznan, foi oficializado esta terça-feira como reforço do Al Khaleej.

O jogador de 28 anos muda-se para a equipa saudita que é treinada por Pedro Emanuel e conta com outros três jogadores lusos nas fileiras: Pedro Amaral, Fábio Martins e Ivo Rodrigues, que também chegou este mês.

Rebocho passou as duas últimas épocas na Polónia, mas o jogador formado no Benfica soma uma vasta experiência, quer no futebol nacional, quer no estrangeiro, depois de ter passado por Moreirense, Guingamp, Besiktas e Paços de Ferreira.