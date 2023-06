O Casa Pia anunciou esta segunda-feira o primeiro reforço para a próxima temporada: trata-se do lateral esquerdo Tiago Dias.

O jogador de 25 anos chega aos gansos depois de duas épocas ao serviço do Feirense, na II Liga, onde somou 67 jogos e três golos.

Tiago Dias iniciou a formação no Sporting e passou ainda pelas camadas jovens do Benfica, antes de sair para o Milan, em 2017. Mais tarde, foi emprestado ao Sp. Braga B e representou ainda os sub-23 do Famalicão e o Olhanense.