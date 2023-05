O Cruzeiro de Pepa continua a protagonizar um bom arranque de Brasileirão e os adeptos da equipa de Belo Horizonte estão rendidos ao trabalho de Pepa.

Tal como havia acontecido há algumas semanas, este domingo, após a goleada em casa do América Mineiro (4-0), os adeptos do Cruzeiro entoaram o nome do treinador português, que respondeu com um gesto com os braços já comum entre o clube.

Nas redes sociais, o emblema de Minas Gerais também não deixou passar o momento. «100% Pepalizados», escreveu no Twitter.