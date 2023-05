O Palmeiras e o Bragantino empataram na noite deste sábado a um golo, em jogo da sexta jornada do Brasileirão, o principal campeonato brasileiro de futebol.

A equipa comandada por Abel Ferreira inaugurou o marcador aos 65 minutos, por Artur, após um canto. Pouco depois, um belo golo de Juninho Capixaba deu o empate à equipa comandada por Pedro Caixinha, ditando o resultado do encontro.

Com este empate, o segundo entre quatro vitórias em seis jornadas, o Palmeiras chega aos 14 pontos e mantém o segundo lugar. No entanto, tem mais próximo o Fluminense, que à mesma hora venceu o Cuiabá por 2-0 e tem agora 13 pontos, no terceiro lugar.

O Bragantino, que entrou a vencer no campeonato, soma a quinta jornada seguida sem vencer, mas tem três empates seguidos e sete pontos, no 13.º lugar.

O empate entre treinadores portugueses dá uma boa notícia a outro, Luís Castro, que só joga no domingo (22h30) na visita ao Goiás e sabe que vai manter a liderança ao final da jornada. Para já, lidera com 15 pontos, mas pode aumentar a vantagem caso vença.

Poucas horas antes, o Bahia, de Renato Paiva, perdeu na receção ao Flamengo, por 3-2, no jogo inaugural da ronda.