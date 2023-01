Cristiano Ronaldo ainda não pôde ir a jogo pela nova equipa, mas nesta sexta-feira acompanhou a comitiva do Al Nassr para o jogo com o Al-Tai, equipa orientada por Pepa.

Antes do jogo, Ronaldo e o técnico português tiveram uma conversa bem-disposta e a seguir à partida, que terminou com o triunfo do Al Nassr por 2-0, Pepa deixou elogios ao compatriota.

«Sinto-me abençoado por ter conhecido Cristiano Ronaldo. A sua classe mundial em campo é incomparável, mas foi a sua personalidade gentil, divertida e amigável que realmente me impressionou. Ele é uma verdadeira lenda do futebol», escreveu nas redes sociais.