Massimo Ambrosini, antigo capitão do AC Milan, falou sobre a continuidade de Ibrahimovic e sobre o papel de Rafael Leão no clube rossonero.



«É complicado não dar tudo o que é possível para segurar um jogador como Ibra. O projeto com ele faz muito mais sentido. Alguns jogadores devem provar que já amadureceram e vão melhorar com jogadores como o Ibra. Rafael Leão deve continuar no AC Milan e entrar em campo com vontade de ser decisivo. Se o Ibra ficar, ajudará o Leão a conseguir isso», referiu, em entrevista à Gazzetta dello Sport.



Na época de estreia na Serie A, o jovem português de 21 anos marcou seis golos em 33 partidas.