Rafael Leão é apaixonado por moda e tem um gosto especial por sapatilhas. O internacional português visitou uma loja de calçado e participou na rubrica Kick Game, onde houve espaço para abordar a carreira de futebolista.

O apresentador brincou com Leão, considerou que a Serie A era mais «lenta» e perguntou ao extremo de 23 anos se sentia que o campeonato italiano era demasiado fácil para ele.

«É o que parece», brincou o jogador do Milan, que recordou ainda a passagem pelo Lille.

«Estive em França e o primeiro ano foi difícil. Eles vêm para cima de ti com força. Mas com algumas fintas ou quando és mais rápido, podes criar e fazer a diferença. O segundo ano foi bem melhor e depois cresci cada vez mais», reconheceu.

Outrora associado ao interesse do Chelsea, Leão revelou que esteve em Londres recentemente, mas atirou: «Não gostei do tempo de lá».

Recorde-se que o internacional português termina contrato com o Milan no final da próxima época, mas os rossoneros pretendem prolongar o vínculo com o jogador.