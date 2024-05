A Federação Galega de Futebol anunciou, esta terça-feira, os convocados para o jogo particular com o Panamá, com especial destaque para o nome de Álvaro Carreras, do Benfica, e Lucas Taibo, do Sporting.

Dois dias depois de assinar em definitivo com as águias, Carreras tem agora a oportunidade de representar a seleção de onde é natural. Esta época, o lateral fez um total de 16 jogos com a camisola do Benfica, tendo marcado um golo. Lucas Taibo é um defesa de 18 anos e na presente temporada jogou pela equipa sub-23 dos leões.

Com o jogo marcado para dia 31 de maio, a seleção da Galiza iconta também com Iago Aspas, atualmente no Celta de Vigo, e Luca Pérez, ex-Arsenal.

De destacar que a seleção galega volta a jogar cerca de oito anos depois, sendo que a última partida foi um amigável frente à Venezuela em 2016.

Eis os convocados: