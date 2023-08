Lesionado no gémeo da perna direita há um mês, Raphael Guerreiro deu, esta terça-feira, um passo em frente na recuperação, ao aparecer no treino do Bayern Munique.

O lateral-esquerdo português subiu ao relvado e fez alguns exercícios de corrida. Guerreiro vai agora continuar o programa individual de recuperação.

O Bayern informou também que Harry Kane falhou a sessão matinal devido ao nascimento do quarto filho.