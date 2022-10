O Esteghlal, orientado por Ricardo Sá Pinto, arrancou um triunfo importante este sábado, no terreno do Gol Gohar (2-1). A equipa do treinador português ultrapassou o adversário na tabela e subiu ao segundo lugar, com os mesmos 14 pontos do líder Persepolis (menos um jogo).

Ora, a tensão do encontro foi bem visível e Sá Pinto perdeu mesmo o controlo. O Esteghlal adiantou-se aos 29 minutos pelo ex-Santa Clara Mohebi, mas a equipa da casa empatou logo no início da segunda parte. Já no tempo de compensação, foi assinalada grande penalidade a favor da equipa do treinador luso, uma decisão que mereceu muita contestação por parte do banco anfitrião.

Sá Pinto não terá gostado da reação dos adversários e protestou, acabando por ver cartão vermelho direto. De seguida, reclamou com o árbitro, mas foi imediatamente agarrado por elementos do Esteghlal, tendo discutido novamente com o banco do Gol Gohar, antes de ser encaminhado para fora do relvado.

Já depois disto, Yamga cobrou o penálti e garantiu os três pontos.

Ora veja: