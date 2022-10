Ao segundo jogo pelo Fortuna Sittard, Úmaro Embaló estreou-se a marcar e logo com um grande golo.

Na partida diante do Volendam, que ainda está a decorrer, o antigo extremo do Benfica abriu o marcador (33m) com um pontapé colocado e de pé esquerdo de fora da área. Após um alívio num livre, a bola sobrou para o luso-guineense e só parou no ângulo da baliza.

Em campo, está também o lateral-direito Ivo Pinto, que fez a assistência para o 2-0 que se regista ao intervalo.

Pelo meio (39m), Bilal Ould-Chikh, que teve uma passagem sem sucesso pelo Benfica B, foi expulso depois de ver um cartão vermelho direto.

O golo de Úmaro Embaló: