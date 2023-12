Atormentado por lesões, Renato Sanches soma apenas 148 minutos distribuídos por sete jogos oficiais pela Roma em 2023/24.

No último fim de semana, o médio formado no Benfica não saiu do banco no empate a um golo com a Fiorentina e no túnel de acesso ao relvado desabafou com Ikoné, ex-companheiro dele no Lille, sobre a fase que atravessa. «Se calhar alguém amaldiçoou-me», disse.

De acordo com o La Repubblica, o médio português terá mesmo dito que tinha ido à bruxa para pôr fim à malapata, algo que Renato negou perentoriamente.

«Nunca disse que fui à bruxa. Estava a ter uma boa conversa com um antigo companheiro. Temos uma boa relação e falámos sobre alguns assuntos e o que eu disse foi que talvez alguém me tivesse feito uma maldição ou algo do género», esclareceu na rede social X.

I never said I went to a witch, I was having a good conversation with my former teammate. We exchanged several topics of conversation because we always had a good relationship, and what I said was maybe someone made me some curse or something like that ... https://t.co/8nutPWisC1