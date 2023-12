Pedro Porro foi um dos destaques na vitória do Tottenham frente ao Newcastle (4-1), voltando a fazer uma exibição de qualidade, que contou até com uma assistência para o golo de Richarlison.

O defesa quis também espalhar magia no relvado, com toques artísticos, algo que os jogadores do Newcastle não devem ter gostado. Ao minuto 76, por exemplo, o internacional espanhol fez uma ‘cueca’ brilhante a Lewis Miley e de seguida rematou a meia distância para a baliza, com Dubravka a defender o que poderia ter sido um golo incrível.

Veja o momento artístico de Pedro Porro: