Rúben Dias voltou esta quarta-feira à competição, mais de um mês e meio depois, no triunfo do Manchester City. O defesa português substituiu Aké ao intervalo e Pep Guardiola fez questão de enaltecer a importância do ex-Benfica.

«Nathan Aké tem um tornozelo torcido. Não é perfeito, mas foi bom dar minutos ao Rúben. Ele é importante. É difícil estar fora sete semanas e ter ritmo. Ele é forte psicologicamente e foi por isso que mostrou tantas coisas boas», disse o técnico espanhol à BBC.

A corrida pelo título da Premier League está ao rubro, com os citizens na liderança, com 77 pontos, apenas mais um do que o Liverpool, que segue no segundo lugar, numa altura em que as duas equipas ainda têm seis jogos por disputar.

«Já agarrámos matematicamente a Liga dos Campeões. As pessoas podem dizer que é normal, mas não é. Basta olhar para as equipas incríveis que lutam para chegar lá. Agora, quanto à Premier League, não somos estúpidos. Se perdermos apenas dois pontos, o Liverpool será campeão. Se vencermos todos os jogos, seremos campeões. Os jogadores sabem disso. Sabemos dos jogos difíceis que temos e devemos tentar jogar como hoje e ganhar todos os jogos. Se fizermos isso, vamos comemorar, se não, vamos parabenizar o Liverpool», rematou.