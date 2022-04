Rui Vitória tem estado particularmente atento à evolução de Rúben Dias e Ederson na Premier League, já que foi o técnico português quem lançou os dois jogadores no Benfica. Em entrevista à Sky Sports, Vitória analisou o trabalho do central e do guarda-redes.

«[Rúben Dias] É um defesa completo, grande mentalidade, grande foco. A minha dúvida era como seria o seu comportamento nos primeiros jogos, a sua atitude. Mas quando chegou ao Manchester City nada mudou e jogou sempre da mesma forma. Por isso, não é surpresa, para mim está entre os melhores jogadores do mundo», afirmou.

«O Ederson é um guarda-redes incrível e, na minha opinião, tem o perfil para uma grande equipa, que luta pelas competições. Joga os 90 minutos sem nada para fazer e, quando há um momento para resolver, ele resolve. Forte, joga com os pés, é um dos melhores do mundo», notou.

