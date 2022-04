O internacional português Rui Silva voltou aos treinos do Betis esta segunda-feira, depois de ter falhado os últimos jogos na La Liga, devido a problemas na anca.

O guarda-redes luso leva 26 jogos a titular no emblema espanhol, 17 dos quais no campeonato, mas não alinhou diante de Celta Vigo (0-0), Cádiz (2-1) e Osasuna (4-1), embora neste último tenha estado no banco, com Cláudio Bravo a assumir a titularidade.

O Betis, quinto, com 56 pontos, joga na sexta-feira em casa da Real Sociedad, sexto, com 54, num encontro importante relativamente às contas para o apuramento para as competições europeias.

Para esta partida, William Carvalho volta também às opções de Manuel Pellegrini, depois de ter cumprido castigo na última jornada.